Vincent Aboubakar için kapışma
Beşiktaş'a Aboubakar transferinde Fransız rakip çıktı. Porto'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a Beşiktaş dışında S.Etienne de teklif yaptı. A Bola'da yer alan haberde; S.Etienne yetkililerinin hem Porto ile görüşmek hem de Aboubakar'ı Krasnodar karşısında izlemek için Portekiz'e gittiği, Portolu yetkililerle Aboubakar konusunda ön görüşme yapan S.Etienne yetkililerinin bonservis konusunda pazarlığa başladıkları ifade edildi.
Beşiktaş'a Aboubakar transferinde Fransız rakip çıktı. Porto'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a Beşiktaş dışında S.Etienne de teklif yaptı. A Bola'da yer alan haberde; S.Etienne yetkililerinin hem Porto ile görüşmek hem de Aboubakar'ı Krasnodar karşısında izlemek için Portekiz'e gittiği, Portolu yetkililerle Aboubakar konusunda ön görüşme yapan S.Etienne yetkililerinin bonservis konusunda pazarlığa başladıkları ifade edildi. Haberde Beşiktaş'ın ilgisinin hala sıcak olduğu da vurgulandı.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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