Vincent Aboubakar için kapışma

Beşiktaş'a Aboubakar transferinde Fransız rakip çıktı. Porto'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a Beşiktaş dışında S.Etienne de teklif yaptı. A Bola'da yer alan haberde; S.Etienne yetkililerinin hem Porto ile görüşmek hem de Aboubakar'ı Krasnodar karşısında izlemek için Portekiz'e gittiği, Portolu yetkililerle Aboubakar konusunda ön görüşme yapan S.Etienne yetkililerinin bonservis konusunda pazarlığa başladıkları ifade edildi. Haberde Beşiktaş'ın ilgisinin hala sıcak olduğu da vurgulandı.