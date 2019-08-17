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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Vincent için kapışma

Vincent Aboubakar için kapışma

'a transferinde Fransız rakip çıktı. 'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a Beşiktaş dışında S.Etienne de teklif yaptı. A Bola'da yer alan haberde; S.Etienne yetkililerinin hem Porto ile görüşmek hem de Aboubakar'ı karşısında izlemek için 'e gittiği, Portolu yetkililerle Aboubakar konusunda ön görüşme yapan S.Etienne yetkililerinin bonservis konusunda pazarlığa başladıkları ifade edildi.

'a transferinde Fransız rakip çıktı. 'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a Beşiktaş dışında S.Etienne de teklif yaptı. A Bola'da yer alan haberde; S.Etienne yetkililerinin hem Porto ile görüşmek hem de Aboubakar'ı karşısında izlemek için 'e gittiği, Portolu yetkililerle Aboubakar konusunda ön görüşme yapan S.Etienne yetkililerinin bonservis konusunda pazarlığa başladıkları ifade edildi. Haberde Beşiktaş'ın ilgisinin hala sıcak olduğu da vurgulandı.

  1. 17.8.2019
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