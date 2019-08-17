Vida’ya İtalyan talip

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen İtalyan ekibi Roma'nın radarına girdi. Dejan Lovren ve Daniele Rugani gibi isimleri gündemine alan Roma, stoper ihtiyacı için bugünlerde Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı alternatif olarak belirledi. İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından olan La Gazzetta dello Sport, yaz transfer dönemi başından itibaren stoper arayışını sürdüren Serie A ekibi Roma'nın, Beşiktaş'ın 2018 yılında bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Vida ile ilgilendiğini iddia etti. Domagoj Vida, geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 3. olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 38 maça çıktı ve 3 gol, 1 asist ile oynadı.