Vida’ya İtalyan talip
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen İtalyan ekibi Roma'nın radarına girdi. Dejan Lovren ve Daniele Rugani gibi isimleri gündemine alan Roma, stoper ihtiyacı için bugünlerde Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı alternatif olarak belirledi.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen İtalyan ekibi Roma'nın radarına girdi. Dejan Lovren ve Daniele Rugani gibi isimleri gündemine alan Roma, stoper ihtiyacı için bugünlerde Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı alternatif olarak belirledi. İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından olan La Gazzetta dello Sport, yaz transfer dönemi başından itibaren stoper arayışını sürdüren Serie A ekibi Roma'nın, Beşiktaş'ın 2018 yılında bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Vida ile ilgilendiğini iddia etti. Domagoj Vida, geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 3. olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 38 maça çıktı ve 3 gol, 1 asist ile oynadı.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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