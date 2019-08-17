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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Son model sahnede

Son model Beşiktaş sahnede

ilk sınavına çıkıyor. Sakatlıkları bulunan , , Atiba ve Roco’nın dışında cezası bulunan Lens ile görüşmesine giden Mirin kadroda yok.

, 2019-20 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan , , ve Enzo Roco'nun dışında; geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören de deplasmanına götürülmedi. Öte yandan 'nın Amiens ile görüşmesi yapan Isimat- Mirin de maç kadrosunda yer almadı.

16'NCI ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDELER
A 'ın başına geçen ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü ile ilk resmi maçına çıkacak. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında alınan iki şampiyonluktan sonra son iki sezonu dördüncü ve üçüncü bitiren siyah-beyazlılar, değişikliği ve yeni transferlerle gireceği ligde 16'ncı şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek. Artan borçlar yüzünden bu sezon daha mütevazı davranan siyahbeyazlı yönetim, dar kadroya rağmen şampiyonluk inancını yüksek tutuyor.

4 YENİ TRANSFER DE SİVAS'A GÖTÜRÜLDÜ
Beşiktaş'ın yeni sezon transferlerinin tamamı, Sivas deplasmanına götürüldü. Siyah-beyazlıların Avusturya kampında takımla çalışan Tyler Boyd ve Douglas Santos'un dışında takıma sonradan dahil olan Victor Ruiz ve Pedro Rebocho da takımla birlikte 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildiler. Bu isimlerden stoper Ruiz, sol bek Rebocho ve kanat oyuncusu Boyd'un bugünkü karşılaşmada ilk 11'de sahada olmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 17.8.2019
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