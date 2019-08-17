Son model Beşiktaş sahnede

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun dışında; geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanına götürülmedi. Öte yandan Fransa'nın Amiens ile transfer görüşmesi yapan Isimat- Mirin de maç kadrosunda yer almadı.

16'NCI ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDELER

A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında alınan iki şampiyonluktan sonra son iki sezonu dördüncü ve üçüncü bitiren siyah-beyazlılar, teknik direktör değişikliği ve yeni transferlerle gireceği ligde 16'ncı şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek. Artan borçlar yüzünden bu sezon daha mütevazı davranan siyahbeyazlı yönetim, dar kadroya rağmen şampiyonluk inancını yüksek tutuyor.

4 YENİ TRANSFER DE SİVAS'A GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş'ın yeni sezon transferlerinin tamamı, Sivas deplasmanına götürüldü. Siyah-beyazlıların Avusturya kampında takımla çalışan Tyler Boyd ve Douglas Santos'un dışında takıma sonradan dahil olan Victor Ruiz ve Pedro Rebocho da takımla birlikte 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildiler. Bu isimlerden stoper Ruiz, sol bek Rebocho ve kanat oyuncusu Boyd'un bugünkü karşılaşmada ilk 11'de sahada olmalarına kesin gözüyle bakılıyor.