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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sıkıntılı start

Sıkıntılı start

, sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle sezona sıkıntıyla başlıyor. Özellikle bugünkü maçta kanat oyuncularının yedeği bile yok!

Teknik Direktörü yeni sezona 'sorunlarla' birlikte start veriyor. Takımda birçok oyuncunun yedeği bulunmasına rağmen, Hollandalı oyuncu Lens'in de cezalı olması nedeniyle bugünkü karşılaşmasında ve Tyler Boyd'un yedeği yok. 'ın yerine oynayacak olan genç forvet Güven Yalçın'ın ise hazırlık maçlarında gol atmamasına rağmen geçen sezondan akıllarda kalan iyi performansına umut bağlanmış durumda. Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic'li bir orta saha kurgusu düşünen tecrübeli teknik adamın planları, Dorukhan ve Ljajic'in sakatlanmasıyla hazırlık kampında sekteye uğramıştı. Ancak her iki oyuncunun da hazır hale gelmesi teknik patron Avcı'yı biraz olsun rahatlattı.

DEFANSTA SORUN YOK
Abdullah Avcı'nın en rahat olduğu mevkii ise 3 oyuncu ile takviye edilen defans bölgesi olacak. Avcı sağ bekte - Douglas, stoperde Vida-Ruiz ve sol bekte Caner-Rebocho ile zengin bir seçeneğe sahip. Kaleci konusunda da Utku ve Ersin'e güvenen Avcı, Sivaspor karşısında iki genç yetenekten birine şans verecek.

BEŞİKTAŞ 13-8 ÖNDE
Beşiktaş ile Sivasspor, 'de 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivas 28 golle yanıt verdi. İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi ekip kazandı, 2 maç berabere bitti.

  1. 17.8.2019
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