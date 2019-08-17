Sıkıntılı start

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni sezona 'sorunlarla' birlikte start veriyor. Takımda birçok oyuncunun yedeği bulunmasına rağmen, Hollandalı oyuncu Lens'in de cezalı olması nedeniyle bugünkü Sivasspor karşılaşmasında Ricardo Quaresma ve Tyler Boyd'un yedeği yok. Burak Yılmaz'ın yerine oynayacak olan genç forvet Güven Yalçın'ın ise hazırlık maçlarında gol atmamasına rağmen geçen sezondan akıllarda kalan iyi performansına umut bağlanmış durumda. Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic'li bir orta saha kurgusu düşünen tecrübeli teknik adamın planları, Dorukhan ve Ljajic'in sakatlanmasıyla hazırlık kampında sekteye uğramıştı. Ancak her iki oyuncunun da hazır hale gelmesi teknik patron Avcı'yı biraz olsun rahatlattı.

DEFANSTA SORUN YOK

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın en rahat olduğu mevkii ise 3 oyuncu ile takviye edilen defans bölgesi olacak. Avcı sağ bekte Gökhan Gönül- Douglas, stoperde Vida-Ruiz ve sol bekte Caner-Rebocho ile zengin bir seçeneğe sahip. Kaleci konusunda da Utku ve Ersin'e güvenen Avcı, Sivaspor karşısında iki genç yetenekten birine şans verecek.

BEŞİKTAŞ 13-8 ÖNDE

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivas 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivas 28 golle yanıt verdi. İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi ekip kazandı, 2 maç berabere bitti.