Sıkıntılı start
Abdullah Avcı, sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle sezona sıkıntıyla başlıyor. Özellikle bugünkü maçta kanat oyuncularının yedeği bile yok!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni sezona 'sorunlarla' birlikte start veriyor. Takımda birçok oyuncunun yedeği bulunmasına rağmen, Hollandalı oyuncu Lens'in de cezalı olması nedeniyle bugünkü Sivasspor karşılaşmasında Ricardo Quaresma ve Tyler Boyd'un yedeği yok. Burak Yılmaz'ın yerine oynayacak olan genç forvet Güven Yalçın'ın ise hazırlık maçlarında gol atmamasına rağmen geçen sezondan akıllarda kalan iyi performansına umut bağlanmış durumda. Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic'li bir orta saha kurgusu düşünen tecrübeli teknik adamın planları, Dorukhan ve Ljajic'in sakatlanmasıyla hazırlık kampında sekteye uğramıştı. Ancak her iki oyuncunun da hazır hale gelmesi teknik patron Avcı'yı biraz olsun rahatlattı.
DEFANSTA SORUN YOK
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın en rahat olduğu mevkii ise 3 oyuncu ile takviye edilen defans bölgesi olacak. Avcı sağ bekte Gökhan Gönül- Douglas, stoperde Vida-Ruiz ve sol bekte Caner-Rebocho ile zengin bir seçeneğe sahip. Kaleci konusunda da Utku ve Ersin'e güvenen Avcı, Sivaspor karşısında iki genç yetenekten birine şans verecek.
BEŞİKTAŞ 13-8 ÖNDE
Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivas 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivas 28 golle yanıt verdi. İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi ekip kazandı, 2 maç berabere bitti.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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