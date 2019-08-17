Klasik araçlar Vodafone’da

Beşiktaş Müzesi, 18 Ağustos Pazar günü, klasik otomobillerden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapacak. Açıklamada, "Saat 15.00'te Tofaş İlk Klasik Otomobilciler Derneği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş JK Müzesi, 1977- 1983 arası üretilen yerli klasik otomobillere ev sahipliği yapacak" denildi.