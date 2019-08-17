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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Klasik araçlar Vodafone’da

Klasik araçlar Vodafone’da

, 18 Ağustos Pazar günü, klasik otomobillerden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapacak. Açıklamada, "Saat 15.00'te Tofaş İlk Klasik Otomobilciler Derneği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş JK Müzesi, 1977- 1983 arası üretilen yerli klasik otomobillere ev sahipliği yapacak" denildi.

  1. 17.8.2019
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