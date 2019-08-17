19’luk Doğucan için büyük yarış

Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior'un formasını giyen 19 yaşındaki Doğucan Haspolat, hakkında çıkan transfer dedikodularına ilişkin konuştu. Genç oyuncu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine olan bu ilgi için "İsminin böyle takımlarla anılması garip değil. Türkiye'de insanların beni biliyor olması beni gururlandırıyor, güzel bir şey" ifadelerini kullandı.