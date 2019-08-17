19’luk Doğucan için büyük yarış
Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior'un formasını giyen 19 yaşındaki Doğucan Haspolat, hakkında çıkan transfer dedikodularına ilişkin konuştu. Genç oyuncu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine olan bu ilgi için "İsminin böyle takımlarla anılması garip değil.
Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior'un formasını giyen 19 yaşındaki Doğucan Haspolat, hakkında çıkan transfer dedikodularına ilişkin konuştu. Genç oyuncu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine olan bu ilgi için "İsminin böyle takımlarla anılması garip değil. Türkiye'de insanların beni biliyor olması beni gururlandırıyor, güzel bir şey" ifadelerini kullandı.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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