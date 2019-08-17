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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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19’luk Doğucan için büyük yarış

19’luk Doğucan için büyük yarış

2. Lig ekibi Excelsior'un formasını giyen 19 yaşındaki , hakkında çıkan dedikodularına ilişkin konuştu. oyuncu, ve 'nin kendisine olan bu ilgi için " böyle takımlarla anılması garip değil.

2. Lig ekibi Excelsior'un formasını giyen 19 yaşındaki , hakkında çıkan dedikodularına ilişkin konuştu. oyuncu, ve 'nin kendisine olan bu ilgi için " böyle takımlarla anılması garip değil. 'de insanların beni biliyor olması beni gururlandırıyor, güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

  1. 17.8.2019
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