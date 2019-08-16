Beşiktaş'ta kaleci transferine fren
Beşiktaş'ta kaleci transferi birkaç haftalığına rafa kaldırıldı. Sivas deplasmanına kalede genç Ersin ile çıkacak siyah-beyazlılarda bu maçta puan kaybı olmazsa içeride oynanacak Göztepe ve Rizemaçlarında yine Ersin'i kullanacak. Özellikle Ersin'in Sivas deplasmanında performans, siyah-beyazlılarda 1 numara transferin tamamen kapanmasını da sağlayabilir.
Beşiktaş'ta kaleci transferi birkaç haftalığına rafa kaldırıldı. Sivas deplasmanına kalede genç Ersin ile çıkacak siyah-beyazlılarda bu maçta puan kaybı olmazsa içeride oynanacak Göztepe ve Rize maçlarında yine Ersin'i kullanacak. Özellikle Ersin'in Sivas deplasmanında performans, siyah-beyazlılarda 1 numara transferin tamamen kapanmasını da sağlayabilir.
BEŞiKTAŞ TARAFTARI SKORER BiR TAKIM iSTER
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Rasim Kara, siyahbeyazlıların gol sıkıntısı çektiğinin aşikar olduğunu söyledi. Kara, "Atamayıp yiyen bir takım. Gelişmesi gerekiyor oyunun. Beşiktaş taraftarı golcü takım sever. Benim zamanımda da öyleydi. Artık her takım iyi savunma yapıyor. Gol sorununu çözmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. İnşallah bol gollü bir Beşiktaş izleriz" diye konuştu.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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