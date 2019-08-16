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16 Ağustos 2019, Cuma
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'ta kaleci transferine fren

Beşiktaş'ta kaleci transferine fren

'ta kaleci transferi birkaç haftalığına rafa kaldırıldı. Sivas deplasmanına kalede genç Ersin ile çıkacak siyah-beyazlılarda bu maçta puan kaybı olmazsa içeride oynanacak ve Rizemaçlarında yine Ersin'i kullanacak. 'in Sivas deplasmanında performans, siyah-beyazlılarda 1 numara transferin tamamen kapanmasını da sağlayabilir.

'ta kaleci transferi birkaç haftalığına rafa kaldırıldı. Sivas deplasmanına kalede genç Ersin ile çıkacak siyah-beyazlılarda bu maçta puan kaybı olmazsa içeride oynanacak ve Rize maçlarında yine Ersin'i kullanacak. 'in Sivas deplasmanında performans, siyah-beyazlılarda 1 numara transferin tamamen kapanmasını da sağlayabilir.

BEŞiKTAŞ TARAFTARI SKORER BiR TAKIM iSTER
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Rasim Kara, siyahbeyazlıların gol sıkıntısı çektiğinin aşikar olduğunu söyledi. Kara, "Atamayıp yiyen bir takım. Gelişmesi gerekiyor oyunun. Beşiktaş taraftarı golcü takım sever. Benim zamanımda da öyleydi. Artık her takım iyi savunma yapıyor. Gol sorununu çözmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. İnşallah bol gollü bir Beşiktaş izleriz" diye konuştu.

  1. 16.8.2019
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