Beşiktaş'ta kaleci transferine fren

Beşiktaş'ta kaleci transferi birkaç haftalığına rafa kaldırıldı. Sivas deplasmanına kalede genç Ersin ile çıkacak siyah-beyazlılarda bu maçta puan kaybı olmazsa içeride oynanacak Göztepe ve Rize maçlarında yine Ersin'i kullanacak. Özellikle Ersin'in Sivas deplasmanında performans, siyah-beyazlılarda 1 numara transferin tamamen kapanmasını da sağlayabilir.



BEŞiKTAŞ TARAFTARI SKORER BiR TAKIM iSTER

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Rasim Kara, siyahbeyazlıların gol sıkıntısı çektiğinin aşikar olduğunu söyledi. Kara, "Atamayıp yiyen bir takım. Gelişmesi gerekiyor oyunun. Beşiktaş taraftarı golcü takım sever. Benim zamanımda da öyleydi. Artık her takım iyi savunma yapıyor. Gol sorununu çözmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. İnşallah bol gollü bir Beşiktaş izleriz" diye konuştu.