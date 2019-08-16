Beşiktaşlı Vida'ya Roma talip oldu
Beşiktaş forması giyen Hırvat defans oyuncusu Domgaoj Vida'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basını Dejan Lovren'den olumsuz sinyaller alan Roma'nın Beşiktaşlı Vida'yı istediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, stoper transferinde Türkiye'ye yöneldi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre başkent ekibi, Liverpool forması giyen Hırvat futbolcu Dejan Lovren transferinde başarılı olamayınca rotasını Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya çevirdi.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018'in ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmişti. Vida, son Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile final oynamıştı.
- 16.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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