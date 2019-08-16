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16 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaşlı Vida'ya talip oldu

Beşiktaşlı Vida'ya Roma talip oldu

Beşiktaş forması giyen Hırvat defans oyuncusu Domgaoj Vida'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basını 'den olumsuz sinyaller alan 'nın Beşiktaşlı Vida'yı istediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden , stoper transferinde Türkiye'ye yöneldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre başkent ekibi, forması giyen Hırvat futbolcu transferinde başarılı olamayınca rotasını Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya çevirdi.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018'in ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmişti. Vida, son Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile final oynamıştı.


  1. 16.08.2019
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