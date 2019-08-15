Vidal'den Beşiktaş'a onay
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arturo Vidal, sosyal medyada sürpriz bir harekete imza attı. Barcelona’nın orta saha oyuncusu Vidal kendisine “Come to Beşiktaş” yazan takipçisinin yorumunu beğendi.
Şilili yıldız, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Orta saha oyuncusunun bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Şili'nin ADN radyosundan paylaşımla ilgili şu yorum yapıldı: "Kral Arturo, Barça'da mutlu ama 32 yaşında. 2 yıllık daha sözleşmesi var ama Barça'da 2 yıl daha oynar mı? Medel'in de yakın dostu, menajerleri de aynı. Bu mesaj bugünün transferi için olmasa da ilerleyen dönem için bir transfer hazırlığı olarak görülebilir. "
Geçen sezon La Liga'da Barça formasıyla 33 maça çıkan ve ciddi talipleri olan Vidal'in bu paylaşımı heyecan yarattı.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Vidal'den Beşiktaş'a onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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