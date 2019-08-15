'Konoplyanka Beşiktaş'a gitmeli'

Siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sırasında yer alan isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka için kendi ülkesinden de olumlu haberler geldi. Ukrayna basını, Konoplyanka'nın her konuda Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı, Schalke'nin de bu anlaşmayı onaylamaktan başka seçeneği bulunmadığını öne sürdü. Başakşehir'de görev yaptığı dönemlerde bu tür oyuncuları transfer edip, yüksek verim alan Abdullah Avcı'nın da Yevhen Konoplyanka'yı çok istediği belirtiliyor. Ukraynalı oyuncu geçen sezon Bundesliga'da 13 maçta forma giydi, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.