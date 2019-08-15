'Konoplyanka Beşiktaş'a gitmeli'
Siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sırasında yer alan isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka için kendi ülkesinden de olumlu haberler geldi. Ukrayna basını, Konoplyanka'nın her konuda Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı, Schalke'nin de bu anlaşmayı onaylamaktan başka seçeneği bulunmadığını öne sürdü.
Siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sırasında yer alan isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka için kendi ülkesinden de olumlu haberler geldi. Ukrayna basını, Konoplyanka'nın her konuda Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı, Schalke'nin de bu anlaşmayı onaylamaktan başka seçeneği bulunmadığını öne sürdü. Başakşehir'de görev yaptığı dönemlerde bu tür oyuncuları transfer edip, yüksek verim alan Abdullah Avcı'nın da Yevhen Konoplyanka'yı çok istediği belirtiliyor. Ukraynalı oyuncu geçen sezon Bundesliga'da 13 maçta forma giydi, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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