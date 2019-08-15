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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'Konoplyanka 'a gitmeli'

'Konoplyanka Beşiktaş'a gitmeli'

Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında yer alan isimlerden biri olan için kendi ülkesinden de olumlu haberler geldi. basını, Konoplyanka'nın her konuda 'la anlaşmaya vardığı, 'nin de bu anlaşmayı onaylamaktan başka seçeneği bulunmadığını öne sürdü.

Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında yer alan isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka için kendi ülkesinden de olumlu haberler geldi. basını, Konoplyanka'nın her konuda 'la anlaşmaya vardığı, 'nin de bu anlaşmayı onaylamaktan başka seçeneği bulunmadığını öne sürdü. 'de görev yaptığı dönemlerde bu tür oyuncuları transfer edip, yüksek verim alan 'nın da 'yı çok istediği belirtiliyor. Ukraynalı oyuncu geçen sezon Bundesliga'da 13 maçta forma giydi, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

  1. 15.8.2019
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