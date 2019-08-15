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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'ta Sivas seferberliği!

Beşiktaş'ta Sivas seferberliği!

Siyah-beyazlılarda sakat oyunculardan var. kampında yaşanan sakatlıklardan dolayı moraller bozulurken sağlık ekibinin uyguladığı tedavi programı sonrası eksik futbolcuların iyileştiği ve Sivas deplasmanı için Burak ve Karius dışında eksik oyuncu bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Medel ile Atiba'nın durumunun iyi olduğu ve 'nın görev vermesi durumunda sahaya çıkabileceği öğrenildi. Avcı'nın futbolculara saha içinde pas sayılarını artırmaları gerektiğini söylediği ve maçın son anına kadar mücadele eden bir yaratmak için kondisyonerler eşliğinde oyunculara güç yüklediği öğrenildi. Bu arada 'nda karşısına etkili bir futbol ortaya koyan 'un lige hazır bir görüntü sergilemesi Avcı'nın bir başka korkusu. İyi bir kadrosu olan Sivasspor hiç para harcamadan Samassa, Yattabare, Cofie ve Andrade gibi isimleri kadrosuna katarken; geçen sezon yararlanılamayan Vieira da iyileşmesi Avcı'yı düşündürüyor.

AVCI'NIN KRİTİK SINAVI
Sezonun ilk haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'yı stres bastı. Loris Karius'un sakatlığı nedeniyle eldivenleri 18 yaşındaki Ersin'e verecek olan tecrübeli çalıştırıcı, hiçbir hazırlık maçında beraber oynamayan Victor Ruiz ile Domagoj Vida'yı stoperde oynatacak.

5'İNCİ KEZ BABA OLDU
Beşiktaşlı ? 5. kez baba oldu. 'Pitbull' lakaplı oyuncu ve eşi Cristina Moreles yeni oğullarına Danilo adını verdiler. Siyah-beyazlı oyuncu, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Hoş geldin prens" yazdı.

BEŞİKTAŞ BAYRAMLAŞTI!
Siyah-beyazlılarda geleneksel bayramlaşma töreni dün yapıldı. Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 2. Başkanı Fethi Hinginar, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında mücadele eden atletizm ile boks takımı sporcuları katıldı. Kısa bir konuşma yapan Hinginar, "Beşiktaşımızı kuran, bugünlere gelmemizi sağlayan tüm büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 15.8.2019
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