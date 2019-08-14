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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Sinan için Royal’e rest çekecek

Sinan Beşiktaş için Royal’e rest çekecek

Siyah-beyazlı takımın kaleci adayları arasına giren 'ın 'a gelmeye can attığı belirtildi. basınında çıkan haberlere göre 'te forma giyen 30 yaşındaki file bekçisinin, kulüp yönetimiyle görüşüp bonservisinin bedelsiz verilmesini isteyeceği yazıldı.

Siyah-beyazlı takımın kaleci adayları arasına giren 'ın 'a gelmeye can attığı belirtildi. basınında çıkan haberlere göre 'te forma giyen 30 yaşındaki file bekçisinin, kulüp yönetimiyle görüşüp bonservisinin bedelsiz verilmesini isteyeceği yazıldı.

  1. 14.8.2019
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