Seba'ya vefasızlık
Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının beşinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Süleyman Seba’nın 5. ölüm yıl dönümü için yapılan anma törenine Başkan Orman dahil hiçbir yöneticinin katılmaması büyük tepki aldı.
Feriköy Mezarlığı'nda yapılan törene Beşiktaş Kulübü'nden hiçbir yöneticinin katılmaması dikkat çekti. Başkan Fikret Orman başta olmak üzere mevcut yönetimden kimsenin törene katılmaması camiada büyük tepki topladı. Kulüpten, Başkan Orman ve kulüp adına iki ayrı çelenk gönderilirken; Fikret Orman ise gelen tepkilerin artmasının ardından sosyal medya hesabından Süleyman Seba ile birlikte bir fotoğrafını koyarak, "Bir gün değil, her gün sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz seni Süleyman abi" paylaşımında bulundu. Törene TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, BJK Futbol Direktörü Ali Naibi, antrenör Gökhan Keskin ile Seba'nın sevenleri katıldı. Anma törenine katılanlar, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrine ziyarette bulundu. Bu arada TFF ile birlikte F.Bahçe ve G.Saray kulüpleri Seba için anma mesajı paylaştılar.
EFSANELER SİNEMALARDA
Türkiye futboluna damga vurmuş ve Metin-Ali-Feyyaz ile özdeşleşen Beşiktaş Futbol Takımı'nı ele alan ekip 'Kolej Havası' ile izleyicinin karşısına çıkacak. Kolej Havası, Beşiktaş'ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan, 1989-92 yılları arasında üst üste 3 şampiyonluk kazandığı takıma odaklanıyor. Belgesel, 6 Eylül'de Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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