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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Seba'ya vefasızlık

Seba'ya vefasızlık

Kulübü'nün Onursal Başkanı , vefatının beşinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Süleyman Seba’nın 5. ölüm yıl dönümü için yapılan anma törenine Başkan Orman dahil hiçbir yöneticinin katılmaması büyük tepki aldı.

'nda yapılan törene Kulübü'nden hiçbir yöneticinin katılmaması dikkat çekti. Başkan başta olmak üzere mevcut yönetimden kimsenin törene katılmaması camiada büyük tepki topladı. Kulüpten, Başkan Orman ve kulüp adına iki ayrı çelenk gönderilirken; Fikret Orman ise gelen tepkilerin artmasının ardından sosyal medya hesabından ile birlikte bir fotoğrafını koyarak, "Bir gün değil, her gün sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz seni Süleyman abi" paylaşımında bulundu. Törene Onursal Başkanı , BJK Direktörü Ali Naibi, antrenör Gökhan Keskin ile Seba'nın sevenleri katıldı. Anma törenine katılanlar, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu 'in kabrine ziyarette bulundu. Bu arada TFF ile birlikte F.Bahçe ve G.Saray kulüpleri Seba için anma mesajı paylaştılar.

EFSANELER SİNEMALARDA
futboluna damga vurmuş ve Metin-Ali-Feyyaz ile özdeşleşen Beşiktaş Futbol Takımı'nı ele alan ekip '' ile izleyicinin karşısına çıkacak. Kolej Havası, Beşiktaş'ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan, 1989-92 yılları arasında üst üste 3 şampiyonluk kazandığı takıma odaklanıyor. Belgesel, 6 Eylül'de Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor.

  1. 14.8.2019
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