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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Elleri değil ayakları için!

Elleri değil ayakları için!

Sürpriz şekilde 'ın listesine giren 'un genç kalecisi 'ı Abdullah 'nın ayaklarını çok iyi kullandığı için istediği ortaya çıktı. 'ı, 'de bile ayaklarını kullanamadığı için yedek bırakan Avcı'nın, bu yüzden İrfan Can'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Sürpriz şekilde 'ın listesine giren 'un genç kalecisi 'ı Abdullah 'nın ayaklarını çok iyi kullandığı için istediği ortaya çıktı. 'ı, 'de bile ayaklarını kullanamadığı için yedek bırakan Avcı'nın, bu yüzden İrfan Can'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

  1. 14.8.2019
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