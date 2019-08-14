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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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pas ve taktik çalıştı

Beşiktaş pas ve taktik çalıştı

, 'in ilk haftasında cumartesi günü 'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Atiba, ve ayrı çalıştı.

, 'in ilk haftasında cumartesi günü 'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla bitti. Atiba, ve ayrı çalıştı.

  1. 14.8.2019
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