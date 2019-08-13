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13 Ağustos 2019, Salı
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Eliaquim Mangala Valencia'da

'nin serbest bıraktığı Fransız futbolcu , eski takımı 'ya döndü. Tecrübeli futbolcuyla da yakından ilgileniyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından 'nin serbest bıraktığı 'nın yeni adresi belli oldu. Adı ile anılan defans oyuncusu, eski takımı ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki Fransız futbolcu kariyerinde Porto, Everton ve Standard Liege gibi takımların formalarını terletmişti.

  1. 13.08.2019
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