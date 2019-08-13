Manchester City'nin serbest bıraktığı Fransız futbolcu Eliaquim Mangala, eski takımı Valencia'ya döndü. Tecrübeli futbolcuyla Beşiktaş da yakından ilgileniyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin serbest bıraktığı Eliaquim Mangala'nın yeni adresi belli oldu. Adı Beşiktaş ile anılan defans oyuncusu, eski takımı Valencia ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.
28 yaşındaki Fransız futbolcu kariyerinde Porto, Everton ve Standard Liege gibi takımların formalarını terletmişti.
OFFICIAL STATEMENT I @Elia22Mangala ??https://t.co/1ytCDbjh7e— Valencia CF English ???? (@valenciacf_en) August 12, 2019
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Eliaquim Mangala Valencia'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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