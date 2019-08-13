Eliaquim Mangala Valencia'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin serbest bıraktığı Eliaquim Mangala'nın yeni adresi belli oldu. Adı Beşiktaş ile anılan defans oyuncusu, eski takımı Valencia ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki Fransız futbolcu kariyerinde Porto, Everton ve Standard Liege gibi takımların formalarını terletmişti.