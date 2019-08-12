Beşiktaş Rebocho'yu resmen açıkladı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Ve beklenen transfer resmen açıklandı!

Ve beklenen transfer resmen açıklandı!

, Portekizli sol bek Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

, Fransa'nın Guingamp takımının Portekizli sol beki Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş Pedro Rebocho'yu böyle duyurdu

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

  1. 12.08.2019
  2. Güncelleme: 12.08.2019 14:22
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