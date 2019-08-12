Ve beklenen transfer resmen açıklandı!
Beşiktaş, Portekizli sol bek Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, Fransa'nın Guingamp takımının Portekizli sol beki Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
- 12.08.2019
- Güncelleme: 12.08.2019 14:22
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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