Ve beklenen transfer resmen açıklandı!

Beşiktaş, Fransa'nın Guingamp takımının Portekizli sol beki Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."