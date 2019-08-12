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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sivas biletleri satışa sunuldu

Sivas biletleri satışa sunuldu

Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Demir Grup Sivasspor- maçının bilet satışları başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Demir Grup Sivasspor- maçının bilet satışları başladı. Müsabakanın bilet fiyatları; 1. Kategori (VIP) 65 TL, 2. Kategori (Maraton) 49 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32.5 TL. Misafir tribünü bilet satışları 15 Ağustos perşembe günü başlayacak. Beşiktaş taraftarların kendilerine ayrılacak bölümü doldurması bekleniyor
  1. 12.8.2019
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