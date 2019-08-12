Sinan Bolat'a kanca
Alman file bekçisi Loris Karius’un hazırlık kampındaki sakatlığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş’ta gündeme yeniden Sinan Bolat geldi.
UTKU GİDİYOR ERSiN KALIYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın genç kalecileriyle ilgili kararını büyük ölçüde verdi. Utku Yuvakuran'ın performansının inişli-çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle yedek bir kaleci transferi isteyen Abdullah Avcı, üçüncü kaleci olarak Ersin Destanoğlu'nu takımda tutma kararı aldığını Başkan Fikret Orman'la paylaşmıştı. Ersin, önceki gece oynanan Panathinaikos karşılaşmasında 2 gol yemesine rağmen başarılı bir maç çıkardı. 90 dakika boyunca 14 şut çeken Yunan ekibi karşısında 4 kritik kurtarış yaptı.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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