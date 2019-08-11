Konoplyanka Beşiktaş yolunda
Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Önceki gün Instagram'da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım ve yorumlar yapan Konoplyanka'da sona doğru geliniyor.
Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Önceki gün Instagram'da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım ve yorumlar yapan Konoplyanka'da sona doğru geliniyor. Sky Sport Almanya muhabiri Dirk grosse Schlarmann, kendisine ait twitter hesabından paylaştığı haberde "Schalke 04'le bir yıllık daha kontratı bulunan Konoplyanka için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söylemiştik ve söz konusu transfer artık bitmek üzere" ifadelerini kullandı.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Konoplyanka Beşiktaş yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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