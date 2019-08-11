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11 Ağustos 2019, Pazar
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Konoplyanka yolunda

Konoplyanka Beşiktaş yolunda

, uzun bir süredir peşinden koştuğu 'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Önceki gün 'da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım ve yorumlar yapan Konoplyanka'da sona doğru geliniyor.

, uzun bir süredir peşinden koştuğu 'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Önceki gün 'da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım ve yorumlar yapan Konoplyanka'da sona doğru geliniyor. Sky Sport Almanya muhabiri Dirk grosse Schlarmann, kendisine ait twitter hesabından paylaştığı haberde " 04'le bir yıllık daha kontratı bulunan Konoplyanka için 'den sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söylemiştik ve söz konusu transfer artık bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

  1. 11.8.2019
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