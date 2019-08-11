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11 Ağustos 2019, Pazar
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'ta yolcusu

Beşiktaş'ta Isimat Mirin Amiens yolcusu

'ta kampında 'dan eksi not alan yolcusu. Ruiz transferinin ardından Mirin'e ilk 11 kapısı kapanırken, siyah beyazlılar ile Amiens arasında Mirin transferi için görüşmeler devam ediyor.

'ta kampında 'dan eksi not alan yolcusu. Ruiz transferinin ardından Mirin'e ilk 11 kapısı kapanırken, siyah beyazlılar ile Amiens arasında Mirin transferi için görüşmeler devam ediyor. France Football'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi Mirin'i Amiens'e kiralamayı planlıyor ve iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

  1. 11.8.2019
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