Son rakip Panathinaikos
Beşiktaş yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile bugün karşı karşıya gelecek. Yeni transferler Ruiz, Boyd ve Douglas, Avcı’nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile bugün karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin son hazırlık maçı olacak. Yeni transferler Ruiz, Boyd ve Douglas, Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Siyah-beyazlı kulüp bugünkü karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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