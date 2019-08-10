Seba salı günü anılacak
Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anılacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.
Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anılacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek. Beşiktaş Kulübü, anma törenine katılmak isteyenler için eski kulüp binasının önünden (Şairler Parkı) saat 10.00'da servis kaldıralacağını bildirdi.
BAYRAMLAŞMA ÇARŞAMBA GÜNÜ
Beşiktaş Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreninin, Kurban Bayramı'nın son günü olan 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek
BAYRAMLAŞMA ÇARŞAMBA GÜNÜ
Beşiktaş Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreninin, Kurban Bayramı'nın son günü olan 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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