"Saha içinde patron!"
Rebocho’nun eski hocası Patrice Lair, “Ciddi ve oldukça profesyonel. O saha içinde bir patron” ifadelerini kullandı. 2016'daki sakatlığın ardından kendi yazığı şiirlerden ilk şarkısını yapan Rebocho, 'StiffWrist' ismiyle tanınıyor.
Beşiktaş Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen Pedro Rebocho'yu renklerine bağladı. Transferin ardından eski teknik direktörü futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız basınına Rebocho ile ilgili açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik patronu Patrice Lair şunları söyledi: Rebocho çok iyi bir futbolcu, harika bir insan. Ciddi ve oldukça profesyonel. Böyle devam ederse kariyerinde çok daha büyük yerler görür. O saha içinde bir patron." Öte yandan Fransız ekibi Guingamp da, Rebocho için bir teşekkür mesajı yayınladı. Açıklamada, "Pedro sana iyi şanslar. Nezaketin ve profesyonelliğin için teşekkür ederiz" denildi.
Beşiktaş'ın transfer ettiği Rebocho'nun şaşırtıcı bir özelliği ortaya çıktı. Pedro Rebocho, küçük yaşlardan beri rap müziğe merak sarmış bir isim. Rap müziğe olan merakı bir adım ileriye taşıyan başarılı futbolcu, 2016 yılında yaşadığı sakatlığının ardından kendi yazdığı şiirlerden ilk şarkısını yaptı. Fibula kemiğini kırıp sahalardan uzak kalan Pedro, şarkısına da Fibula ismini verdi ve bu şarkı için ayrıca bir de klip çekti. Rebocho, rap aleminde ise 'StiffWrist' ismini kullanıyor. Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1'de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve 8 asist yaptı.
YILLIK MALİYETİ 1 MİLYON EURO
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ta, Guingamp'tan kiralanan- Rebocho'nun maliyeti belli oldu. Beşiktaş futbolcunun kulübüne 450 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 2,6 milyon euro olacak. Rebocho kiralık oynadığı sezon 550 bin euro maaş alacak. Portekizlinin Kartal'a bu sezonki toplam maliyeti ise 1 milyon euro.
Beşiktaş'ın transfer ettiği Rebocho'nun şaşırtıcı bir özelliği ortaya çıktı. Pedro Rebocho, küçük yaşlardan beri rap müziğe merak sarmış bir isim. Rap müziğe olan merakı bir adım ileriye taşıyan başarılı futbolcu, 2016 yılında yaşadığı sakatlığının ardından kendi yazdığı şiirlerden ilk şarkısını yaptı. Fibula kemiğini kırıp sahalardan uzak kalan Pedro, şarkısına da Fibula ismini verdi ve bu şarkı için ayrıca bir de klip çekti. Rebocho, rap aleminde ise 'StiffWrist' ismini kullanıyor. Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1'de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve 8 asist yaptı.
YILLIK MALİYETİ 1 MİLYON EURO
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ta, Guingamp'tan kiralanan- Rebocho'nun maliyeti belli oldu. Beşiktaş futbolcunun kulübüne 450 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 2,6 milyon euro olacak. Rebocho kiralık oynadığı sezon 550 bin euro maaş alacak. Portekizlinin Kartal'a bu sezonki toplam maliyeti ise 1 milyon euro.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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