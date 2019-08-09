Yanlış yapmayın!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, MHK seminerinde hakemlere seslendi, "Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın." diye konuştu.
Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, MHK seminerinde yaptığı konuşmada, "Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın" dedi. Başkan Orman, "Hakem kardeşlerimiz, sizler seçilmiş insanlarsınız. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bundan evvelki çok kolay bir iş olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Bu işin sorumlulukları var. Ve bunları yerine getirmek bizim işimiz. Adil yönetimi ifade ediyoruz. Daha maça çıkmadan önce maçı oynayıp sahaya çıkan bir hakem değil, kararı sahada veren hakem görmek istiyoruz. Bütün camialar sizin üstünüzde baskı oluşturacaktır. Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın. Tenkit edilen değil, Türk marka değerini yukarı çeken hakemler istemekteyiz" şeklinde konuştu.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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