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09 Ağustos 2019, Cuma
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kaldı Mirin gitti

Medel kaldı Mirin gitti

Beşiktaş'ta kaldı, Isımat Mirin ise ayrılıyor. Şilili yıldız evinin kira kontratını ocak ayına kadar uzatırken Fransız Mirin’in ise evini boşaltmaya başladığı ifade edildi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde mevcut kadrodaki değişiklikler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı takımda sezonun sona ermesiyle birlikte Adriano, , Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmelerin ardından bazı önemli isimlerin de gideceği ya da satılacağı haberleri manşetleri süslerken, Quaresma ve Gary 'in takımda kalması kesinleşti. Portekizli yıldız için hem yönetim hem de Avcı 'kalsın' fikrinde birleşirken; yaz boyunca kendisine takım arayan Şilili oyuncu Medel ise Beşiktaş'ın istediği 4-5 milyon euro'luk bonservisi getiremeyince takımda kaldı. Tecrübeli futbolcu kendisine yeni bir ev tuttu. Hatta ocak ayına kadar olan kirasını peşin ödedi. Çocuklarının okul kayıtlarını yaptırdı. Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaşlı idareciler, geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadroya katılan Fransız stopere "Kulüp bul" dedi. Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi.
  1. 9.8.2019
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