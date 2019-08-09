En kısa sürede sahada olurum
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı belirtilen Alman kaleci Loris Karius, Instagram'dan açıklama yaptı. Karius, kısa sürede iyi bir şekilde döneceğinin mesajını verdi.
Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak Karius, Instagram'dan mesaj paylaştı. Alman kaleci, "Bazen talihsiz işler, siz ne kadar uğraşsanız da başınıza gelebiliyor. Yeni sezona odaklanmış hazırlanırken sakatlandım. En kısa zamanda sahalara geri döneceğim" dedi.
4 yıldıza ekstra idman
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalarda ağırlık verilirken; idman çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco'nun takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel programlarına devam ettiği bildirildi.
4 yıldıza ekstra idman
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalarda ağırlık verilirken; idman çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco'nun takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel programlarına devam ettiği bildirildi.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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