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09 Ağustos 2019, Cuma
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En kısa sürede sahada olurum

En kısa sürede sahada olurum

'ta sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı belirtilen Alman kaleci Loris , Instagram'dan açıklama yaptı. Karius, kısa sürede iyi bir şekilde döneceğinin mesajını verdi.

Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak , Instagram'dan mesaj paylaştı. Alman kaleci, "Bazen talihsiz işler, siz ne kadar uğraşsanız da başınıza gelebiliyor. Yeni sezona odaklanmış hazırlanırken sakatlandım. En kısa zamanda sahalara geri döneceğim" dedi.

4 yıldıza ekstra idman
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalarda ağırlık verilirken; idman çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco'nun takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel programlarına devam ettiği bildirildi.

  1. 9.8.2019
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