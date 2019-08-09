Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz'la ilgili gelen soru üzerine, "Burak Yılmaz muhtemelen milli aradan sonra bizimle olacak. Burak bugün sağlıklı olsa da o bölgeye transfer yapacaktık. Bu konuyla ilgili transfer çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Gökhan Gönül'ün maçta eli çatladı, Burak Yılmaz'ın maçta ayağı çatladı. Bunlar maçta olan şeyler. Atiba burada uzun süredir olan bir oyuncu, kasık sakatlığını biliyorsunuz. Atiba ve Medel turnuva oynadı. Medel'in maç trafiği çok yoğundu. Ljajic, pazartesi takımla beraber olacak. Karius, son maçın son dakikasına kadar antrenman kaçırmadı, iki hafta bizimle olmayacak. Dorukhan, son milli maç öncesi sakatlanmıştı. O da pazartesi takımla beraber antrenmanda. Roco, maçta sakatlandı, iki hafta sonra bizimle."

"Geldiğim günden beri ilk söylediğim şey sol ayaklı stoperdi. Yönetim de bu konuyla ilgili son derece sağlıklı çalışmalar yaptı. Ruiz'i kadromuza kattık, ilk antrenmanda etkisini gösterdi. Taliplisi olan Mirin gibi oyuncular için ise bir tasarrufumuz olabilir."

"Quaresma'ya her oyuncuya olduğu gibi şans vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar son derece profesyonel çalışıp, istediklerimize cevap veriyor. Adımlar atıyor, sistemdeki değişikliklere olumlu yanıt veriyor."