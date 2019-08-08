Konoplyanka'dan Türk bayrağı emojili paylaşım
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Arkadaşlar" yazarak Türk, Alman ve Ukrayna bayrağı emojisi koydu. Yıldız futbolcunun bu hareketi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki forvet oyuncusu yorum kısmına Türk, Alman ve Ukrayna bayrağı emojisi koydu. Bu hareket siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.
Birçok Beşiktaş taraftarı oyuncunun bu fotoğrafının altına "Come to Beşiktaş" yorumu yağdırdı.
ZINCHENKO DA 'COME TO BEŞİKTAŞ' DEDİ
Geçtiğimiz günlerde Manchester City'de forma giyen Zinchenko da vatandaşı Konoplyanka'ya sosyal medya üzerinden "Come to Beşiktaş" yazarak transfer dedikodularını alevlendirmişti.
- 08.08.2019
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