Beşiktaş'a 1 numaraya 4 aday

Beşiktaş'ta? hiç hesapta olmayan bir mevkiye transfer için hareketli günler yaşanıyor. Alman kaleci Loris Karius'un sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edilmesinin ardından, çekilen MR sonrası tecrübeli file bekçisinin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması rotanın 1 numara transferine çevrilmesine neden oldu. Siyah-beyazlı yönetim Avusturya kampı bitiminde yaşanan bu gelişmenin ardından kale bölgesine güçlendirmek için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın bu doğrultudaki ilk hedefi Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer oldu. Ancak yeşil-beyazlı ekibe Muhammed Şengezer ve Umut Meraş için yapılan 10 milyon TL'lik teklif geri çevrildi. Bunun üzerine siyah-beyazlılar rotasını Başakşehir'den Volkan Babacan, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertaç Özbir ve Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Sinan Bolat'a çevirdi. Abdullah Avcı, bayram sonrası üç isimden birini kadrosunda görmek istiyor.