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08 Ağustos 2019, Perşembe
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transferde mutlu sona ulaştı!

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı!

'ta hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar Portekizli sol bek 'yu kadrosuna kattı.

transferde hız kazandı. Şanssız bir sezon başı kampı yaşayan siyah-beyazlılarda tam 9 oyuncu sakatlandı. 'in başlamasına az bir süre kala eksik bölgelere çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir süredir sol bek pozisyonu için araştırmalarına devam ediyordu. Siyah-beyazlılar aradığı sol beki 'da buldu. Beşiktaş, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen Portekizli sol bek 'yu kadrosuna kattı.

  1. 08.08.2019
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