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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Stoper transferi tamam! 3 yıllık anlaşma

Stoper transferi tamam! 3 yıllık anlaşma

resmen 'ta... Siyah-beyazlılar İspanyol stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Villarreal kulübünden edilen Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU

Beşiktaş Victor Ruiz'i böyle duyurdu

  1. 07.08.2019
  2. Güncelleme: 07.08.2019 14:53
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