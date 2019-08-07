Stoper transferi tamam! 3 yıllık anlaşma
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta... Siyah-beyazlılar İspanyol stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU
- 07.08.2019
- Güncelleme: 07.08.2019 14:53
- Stoper transferi tamam! 3 yıllık anlaşma
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