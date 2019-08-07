Karius 1 ay yok! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Karius 1 ay yok!

Karius 1 ay yok!

'da sakatlar kervanına kaleci da katıldı. Karius'un ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Brescia maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Karius'un çekilen sonucuna göre ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

'da sakatlar kervanına kaleci da katıldı. Karius'un ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Brescia maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Karius'un çekilen sonucuna göre ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Alman kalecinin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SAKAT SAYISI 9
Siyah-beyazlılar sezona başlamadan sakata geldi! 'da üst üste gelen sakatlar kervanına Karius da eklenince sayı 9'a yükseldi. 'ta Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan, , , Necip ve Gökhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Sağlık ekibi tüm oyuncuları yeni sezona hazırlayabilmek için adeta seferber oldu.

  1. 7.8.2019
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