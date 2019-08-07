Karius 1 ay yok!
Kartal'da sakatlar kervanına kaleci Loris Karius da katıldı. Karius'un ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Brescia maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Karius'un çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Kartal'da sakatlar kervanına kaleci Loris Karius da katıldı. Karius'un ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Brescia maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Karius'un çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Alman kalecinin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
SAKAT SAYISI 9
Siyah-beyazlılar sezona başlamadan sakata geldi! Avusturya'da üst üste gelen sakatlar kervanına Karius da eklenince sayı 9'a yükseldi. Beşiktaş'ta Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan, Medel, Burak Yılmaz, Necip ve Gökhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Sağlık ekibi tüm oyuncuları yeni sezona hazırlayabilmek için adeta seferber oldu.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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