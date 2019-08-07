Elyounoussi ile anlaşma tamam
Lens'ten verim alamayan Beşiktaş, Southamptonlı Mohamed Elyounoussi için önemli aşama kaydetti. 25 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaştığı iddia edildi.
Lens'ten verim alamayan Beşiktaş, Southamptonlı Mohamed Elyounoussi için önemli aşama kaydetti. 25 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaştığı iddia edildi. Elyounussi geçen sezon 19 maçta forma giymiş ve skora bir katkı sağlayamamıştı.
AVCI, CUMA MEDYA ÖNÜNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü basın toplantısı yapacak. Saat 14.30'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek yeni sezon öncesi gelişmeleri değerlendirecek. Avcı, sakatlık ve transfer konularına açıklık getirecek.
- 7.8.2019
-
Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Elyounoussi ile anlaşma tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.