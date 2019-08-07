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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Elyounoussi ile anlaşma tamam

Elyounoussi ile anlaşma tamam

Lens'ten verim alamayan , için önemli aşama kaydetti. 25 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaştığı iddia edildi.

Lens'ten verim alamayan , için önemli aşama kaydetti. 25 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaştığı iddia edildi. Elyounussi geçen sezon 19 maçta forma giymiş ve skora bir katkı sağlayamamıştı.

AVCI, CUMA MEDYA ÖNÜNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü basın toplantısı yapacak. Saat 14.30'da Ümraniye 'nde basın toplantısı düzenleyerek yeni sezon öncesi gelişmeleri değerlendirecek. Avcı, sakatlık ve transfer konularına açıklık getirecek.

  1. 7.8.2019
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