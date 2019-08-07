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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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'tan Konoplyanka’ya çağrı

Beşiktaş'tan Konoplyanka’ya çağrı

’nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko, Konoplyanka’nın paylaşımının altına “Come to ” yazdı. Beşiktaş'ın gündemindeki 'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu.

'ın gündemindeki 'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. M. City'nin Ukraynalı futbolcusu Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu. Zinchenko, Ukraynalı yıldızın yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. 04 Teknik Direktörü David Wagner, Konoplyanka hakkında yaptığı açıklamada, "Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Kendisine kulüp arıyor" sözlerini kullandı. Hem yapılan bu paylaşım hem de Schalke'nin hocasının yaptığı açıklamalar siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

  1. 7.8.2019
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