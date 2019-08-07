Beşiktaş'tan Konoplyanka’ya çağrı
Manchester City’nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko, Konoplyanka’nın paylaşımının altına “Come to Beşiktaş” yazdı. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. M. City'nin Ukraynalı futbolcusu Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu. Zinchenko, Ukraynalı yıldızın yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Konoplyanka hakkında yaptığı açıklamada, "Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Kendisine kulüp arıyor" sözlerini kullandı. Hem yapılan bu paylaşım hem de Schalke'nin hocasının yaptığı açıklamalar siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Beşiktaş'tan Konoplyanka’ya çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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