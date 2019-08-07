Beşiktaş yeni transferi açıklamaya hazırlanıyor

Yeni sezon öncesi transfer dönemine suskun giren Beşiktaş'ta bir transfer daha açıklanacak.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlı ekip, yeni transferin açıklanacağını duyurdu.

?BEŞİKTAŞ'TAN GİDENLER

Sözleşmesi biten Adriano, Athletico Paranaense ile söleşme imzaladı. Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandı. Sözleşmesi biten Gökhan Töre, Kasımpaşa'ya transfer oldu. Cyle Larin, Zulte Waregem'e kiralandı. Mustafa Pektemek'in sözleşmesi bitti ve Kasımpaşa'ya transfer oldu. Sedat Şahintürk, Denizlispor'a kiralandı. Sözleşmesi biten Tolga Zengin, şu an boşta.

BEŞİKTAŞ'A GELENLER

Geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas, bedelsiz olarak Beşiktaş'a geldi. Sunderland'den kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Jeremain Lens, bonservisiyle birlikte kadroya katıldı. Tyler Boyd, 2,4 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu. Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz, siyah-beyazlı takımın kadrosuna katıldı.