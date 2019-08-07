Beşiktaş yeni transferi açıklamaya hazırlanıyor
Spor toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 3'üncü sırada bitiren Beşiktaş bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
Yeni sezon öncesi transfer dönemine suskun giren Beşiktaş'ta bir transfer daha açıklanacak.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlı ekip, yeni transferin açıklanacağını duyurdu.
#ComeToBeşiktaş ????— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 7, 2019
?BEŞİKTAŞ'TAN GİDENLER
Sözleşmesi biten Adriano, Athletico Paranaense ile söleşme imzaladı. Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandı. Sözleşmesi biten Gökhan Töre, Kasımpaşa'ya transfer oldu. Cyle Larin, Zulte Waregem'e kiralandı. Mustafa Pektemek'in sözleşmesi bitti ve Kasımpaşa'ya transfer oldu. Sedat Şahintürk, Denizlispor'a kiralandı. Sözleşmesi biten Tolga Zengin, şu an boşta.
BEŞİKTAŞ'A GELENLER
Geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas, bedelsiz olarak Beşiktaş'a geldi. Sunderland'den kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Jeremain Lens, bonservisiyle birlikte kadroya katıldı. Tyler Boyd, 2,4 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu. Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz, siyah-beyazlı takımın kadrosuna katıldı.
- 07.08.2019
- Güncelleme: 07.08.2019 15:01
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Yorum
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Fenerbaçe Beko Sinan Güler'le yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
ömer kırdar olacağı buydu galatasarayda efsaneydi
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