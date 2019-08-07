Aboubakar'a izin çıkmadı
Kartal'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Beşiktaş’ın transfer gündemindeki eski yıldızıyla ilgili Porto’dan kötü haber geldi. Portekiz ekibinin hocası, Aboubakar için kapıları kapattı.
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Krasnodar ile karşılaşacak Porto'dan siyah-beyazlıları üzecek bir haber geldi. Beşiktaş'ın kiralamak için çalıştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar hakkında konuşan Porto Teknik direktörü Sergio Conceicao, "Aboubakar, bu yıl bizimle olacak. Bunun bilinmesi için bir açıklama yapıyorum" dedi. Kamerunlu golcü, Krasnodar maçının kadrosuna alınmayınca gönderileceği yönünde iddialar vardı.
GEMiLERi YAKTI
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Umut Meraş sosyal medyadan yaptığı açıklama ile gemileri yaktı. 23 yaşındaki savunmacı, transferine izin vermeyen Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetimin tutumunu eleştirdi.
- 7.8.2019
-
Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Aboubakar'a izin çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.