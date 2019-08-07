Aboubakar'a izin çıkmadı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Krasnodar ile karşılaşacak Porto'dan siyah-beyazlıları üzecek bir haber geldi. Beşiktaş'ın kiralamak için çalıştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar hakkında konuşan Porto Teknik direktörü Sergio Conceicao, "Aboubakar, bu yıl bizimle olacak. Bunun bilinmesi için bir açıklama yapıyorum" dedi. Kamerunlu golcü, Krasnodar maçının kadrosuna alınmayınca gönderileceği yönünde iddialar vardı.

GEMiLERi YAKTI

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Umut Meraş sosyal medyadan yaptığı açıklama ile gemileri yaktı. 23 yaşındaki savunmacı, transferine izin vermeyen Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetimin tutumunu eleştirdi.