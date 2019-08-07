Aboubakar'a izin çıkmadı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Aboubakar'a izin çıkmadı

Aboubakar'a izin çıkmadı

Aboubakar'a izin çıkmadı

'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. ’ın gündemindeki eski yıldızıyla ilgili Porto’dan kötü haber geldi. Portekiz ekibinin hocası, Aboubakar için kapıları kapattı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ile karşılaşacak Porto'dan siyah-beyazlıları üzecek bir haber geldi. 'ın kiralamak için çalıştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar hakkında konuşan Porto Teknik direktörü Sergio Conceicao, "Aboubakar, bu yıl bizimle olacak. Bunun bilinmesi için bir açıklama yapıyorum" dedi. Kamerunlu golcü, Krasnodar maçının kadrosuna alınmayınca gönderileceği yönünde iddialar vardı.

GEMiLERi YAKTI
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Umut Meraş sosyal medyadan yaptığı açıklama ile gemileri yaktı. 23 yaşındaki savunmacı, transferine izin vermeyen Başkanı ve yönetimin tutumunu eleştirdi.

  1. 7.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aboubakar'a izin çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN