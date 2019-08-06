Umut Meraş'a 6 milyon tl
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transferlerle ilgili konuştu. Tecrübeli yönetici uzun süredir siyah-beyazlıların gündeminde olan Umut Meraş konusunda, "Umut Meraş için kriterlerimiz belli. Onun için belirlediğimiz rakam en fazla 6 milyon Türk Lirası.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transferlerle ilgili konuştu. Tecrübeli yönetici uzun süredir siyah-beyazlıların gündeminde olan Umut Meraş konusunda, "Umut Meraş için kriterlerimiz belli. Onun için belirlediğimiz rakam en fazla 6 milyon Türk Lirası. Bundan yukarı çıkmayız. Çünkü elimizdeki gençlerden umutluyuz. Mesela sol bekte Rıdvan'ın önünü kesmek istemiyoruz. Teknik direktörümüz de kampa gelen 5 oyuncunun çalışmasından ve yeteneklerinden çok umutlu ve takımda kalmasından yana" ifadelerini kullandı. Adalı şöyle devam etti: "Roco'yu özellikle isteyen takımlar oldu ama kendisi gitmek istemiyor. Quaresma'ya gelen herhangi bir teklif yok. Yedek kaleci de bakıyoruz."
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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