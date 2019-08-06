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06 Ağustos 2019, Salı
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Umut Meraş'a 6 milyon tl

Umut Meraş'a 6 milyon tl

Başkanı , transferlerle ilgili konuştu. Tecrübeli yönetici uzun süredir siyah-beyazlıların gündeminde olan Umut Meraş konusunda, "Umut Meraş için kriterlerimiz belli. Onun için belirlediğimiz rakam en fazla 6 milyon .

Başkanı , transferlerle ilgili konuştu. Tecrübeli yönetici uzun süredir siyah-beyazlıların gündeminde olan Umut Meraş konusunda, "Umut Meraş için kriterlerimiz belli. Onun için belirlediğimiz rakam en fazla 6 milyon . Bundan yukarı çıkmayız. Çünkü elimizdeki gençlerden umutluyuz. Mesela sol bekte Rıdvan'ın önünü kesmek istemiyoruz. Teknik direktörümüz de kampa gelen 5 oyuncunun çalışmasından ve yeteneklerinden çok umutlu ve takımda kalmasından yana" ifadelerini kullandı. Adalı şöyle devam etti: "Roco'yu özellikle isteyen takımlar oldu ama kendisi gitmek istemiyor. Quaresma'ya gelen herhangi bir teklif yok. Yedek kaleci de bakıyoruz."

  1. 6.8.2019
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