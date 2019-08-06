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06 Ağustos 2019, Salı
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Umut Meraş ve 'ta

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren , Bursaspor'dan kaleci ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı. Yapılacak görüşmelerin ardından resmi açıklamayla transferler duyurulacak.

, Bursasporlu ve Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.

DHA'nın haberine göre; kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti. Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.

  1. 06.08.2019
  2. Güncelleme: 06.08.2019 22:31
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