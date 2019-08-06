Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı. Yapılacak görüşmelerin ardından resmi açıklamayla transferler duyurulacak.
Beşiktaş, Bursasporlu Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.
DHA'nın haberine göre; kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti. Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.
- 06.08.2019
- Güncelleme: 06.08.2019 22:31
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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