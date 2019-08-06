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06 Ağustos 2019, Salı
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Son maç cumartesi Komşu’yla

Son maç cumartesi Komşu’yla

Önceki akşam kampını tamamlayarak 'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan , Cumartesi günü son hazırlık maçını ekibi Panathinaikos ile 'nda yapacak.

Önceki akşam kampını tamamlayarak 'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan , Cumartesi günü son hazırlık maçını ekibi Panathinaikos ile 'nda yapacak.

ŞİLİLİ YILDIZLAR KONTROLDE
Beşiktaş'ın Şilili futbolcuları ile Roco, sağlık kontrolünden geçirildi. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların kontrolleri akciğer ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

  1. 6.8.2019
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