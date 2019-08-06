Son maç cumartesi Komşu’yla
Önceki akşam Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
Önceki akşam Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönen siyahbeyazlılar, iki gün izin yapıyor. Yarın saat 19.00'da hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
ŞİLİLİ YILDIZLAR KONTROLDE
Beşiktaş'ın Şilili futbolcuları Gary Medel ile Roco, sağlık kontrolünden geçirildi. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların kontrolleri akciğer ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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