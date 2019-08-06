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06 Ağustos 2019, Salı
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ve Mirin sınıfta kaldı

Lens ve Mirin sınıfta kaldı

kampında ve Mirin ön plana çıkamayan isimler oldu. Brescia maçında 'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte oynayan Lens, bu mevkide de beklenen katkıyı sağlayamadı.

kampında ve Mirin ön plana çıkamayan isimler oldu. Brescia maçında 'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte oynayan Lens, bu mevkide de beklenen katkıyı sağlayamadı. Lens dışında Mirin de 'nın gözüne giremeyen futbolculardan biri oldu.

Q7 VE BOYD DİKKAT ÇEKTİ
'ta durumu tartışılan Quaresma, kampın en çalışkan isimlerinin başında geldi. Portekizli yıldız ilerleyen yaşına rağmen istekli ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Yeni transfer Boyd da hazır bir görüntü sergiledi. ABD'li yıldız ilk 11'deki yerini garantilemiş gibi görünüyor.

  1. 6.8.2019
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