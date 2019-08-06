Lens ve Mirin sınıfta kaldı

Avusturya kampında Lens ve Mirin ön plana çıkamayan isimler oldu. Brescia maçında Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte oynayan Lens, bu mevkide de beklenen katkıyı sağlayamadı. Lens dışında Mirin de Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen futbolculardan biri oldu.

Q7 VE BOYD DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta durumu tartışılan Quaresma, kampın en çalışkan isimlerinin başında geldi. Portekizli yıldız ilerleyen yaşına rağmen istekli ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Yeni transfer Boyd da hazır bir görüntü sergiledi. ABD'li yıldız ilk 11'deki yerini garantilemiş gibi görünüyor.