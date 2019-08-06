Lens ve Mirin sınıfta kaldı
Avusturya kampında Lens ve Mirin ön plana çıkamayan isimler oldu. Brescia maçında Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte oynayan Lens, bu mevkide de beklenen katkıyı sağlayamadı.
Avusturya kampında Lens ve Mirin ön plana çıkamayan isimler oldu. Brescia maçında Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte oynayan Lens, bu mevkide de beklenen katkıyı sağlayamadı. Lens dışında Mirin de Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen futbolculardan biri oldu.
Q7 VE BOYD DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş'ta durumu tartışılan Quaresma, kampın en çalışkan isimlerinin başında geldi. Portekizli yıldız ilerleyen yaşına rağmen istekli ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Yeni transfer Boyd da hazır bir görüntü sergiledi. ABD'li yıldız ilk 11'deki yerini garantilemiş gibi görünüyor.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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