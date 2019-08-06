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06 Ağustos 2019, Salı
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ameliyat oldu

Gökhan Gönül ameliyat oldu

'ta el 4. tarak kemiği kırılan , ameliyat edildi. Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dr. tarafından ameliyat edilen 34 yaşındaki sağ bekin koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

'ta el 4. tarak kemiği kırılan , ameliyat edildi. Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dr. tarafından ameliyat edilen 34 yaşındaki sağ bekin koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

  1. 6.8.2019
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