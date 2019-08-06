Gökhan Gönül ameliyat oldu
Beşiktaş'ta el 4. tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül, ameliyat edildi. Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen 34 yaşındaki sağ bekin koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Beşiktaş'ta el 4. tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül, ameliyat edildi. Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen 34 yaşındaki sağ bekin koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Gökhan Gönül ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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