Gökhan Gönül ameliyat oldu

Beşiktaş'ta el 4. tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül, ameliyat edildi. Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen 34 yaşındaki sağ bekin koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.