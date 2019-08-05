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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Taraftarlardan örnek davranış

Taraftarlardan örnek davranış

Beşiktaşlı taraftarlar, kırsalında yaşayan 380 çocuğa bayramlık hediye etti. Yanlarında bayramlıklarla Mardin'e giden siyah-beyazlılar, kırsaldaki köyleri tek tek ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi 380 çocuğa bayramlık verdiler, onlarla sohbet ettiler. hakkında çoçuklarla konuşup siyah- beyaz sevgisini aşıladılar. Bayramlıklarla yüzü gülen çocuklar da Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür ettiler. Son olarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Beşiktaşlı taraftarlar, kırsalında yaşayan 380 çocuğa bayramlık hediye etti. Yanlarında bayramlıklarla Mardin'e giden siyah-beyazlılar, kırsaldaki köyleri tek tek ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi 380 çocuğa bayramlık verdiler, onlarla sohbet ettiler. hakkında çoçuklarla konuşup siyah- beyaz sevgisini aşıladılar. Bayramlıklarla yüzü gülen çocuklar da Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür ettiler. Son olarak hatıra fotoğrafı çekildi.

'HAYALİM BEŞİKTAŞ'
Romanya'nın? Rapid Bükreş takımını çalıştıran Pancu, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Pancu, 10 sene içinde Beşiktaş'ta teknik direktör olmayı hayal etiğini söyledi. Teknik direktörlük kariyerine yeni başlayan 41 yaşındaki hoca, 'Kadıköy Panteri' lakabını almıştı.

  1. 5.8.2019
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