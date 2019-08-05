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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ta formalara rağbet yok

Beşiktaş'ta formalara rağbet yok

Siyah-beyazlı takımda yeni sezon formalarına taraftar beklenen ilgiyi göstermedi. Geçmiş sezonlarda forma satışında rakiplerini geride bırakan 'ta forma satışının şu ana kadar 30 bine ulaştığı bildirildi. 'nda yeni sezon formaları arasında en çok tercih edilen ise siyah formalar oldu...

Siyah-beyazlı takımda yeni sezon formalarına taraftar beklenen ilgiyi göstermedi. Geçmiş sezonlarda forma satışında rakiplerini geride bırakan 'ta forma satışının şu ana kadar 30 bine ulaştığı bildirildi. 'nda yeni sezon formaları arasında en çok tercih edilen ise siyah formalar oldu...

  1. 5.8.2019
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