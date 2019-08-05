Beşiktaş'ta formalara rağbet yok

Siyah-beyazlı takımda yeni sezon formalarına taraftar beklenen ilgiyi göstermedi. Geçmiş sezonlarda forma satışında rakiplerini geride bırakan Beşiktaş'ta forma satışının şu ana kadar 30 bine ulaştığı bildirildi. Kartal Yuvası'nda yeni sezon formaları arasında en çok tercih edilen ise siyah formalar oldu...