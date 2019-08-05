Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel'
Kartal'ın kanat alternatifleri arasında yer alan ve Beşiktaş'a gelmek istediğini söyleyen Yevhen Konoplyanka'ya net mesaj gitti. Yönetim, siyah-beyazlı formayı giymek istemesine rağmen 3 milyon euro'luk ücret talebinde indirim yapmayan Ukraynalı'ya menajeri vasıtasıyla haber yolladı.
Kartal'ın kanat alternatifleri arasında yer alan ve Beşiktaş'a gelmek istediğini söyleyen Yevhen Konoplyanka'ya net mesaj gitti. Yönetim, siyah-beyazlı formayı giymek istemesine rağmen 3 milyon euro'luk ücret talebinde indirim yapmayan Ukraynalı'ya menajeri vasıtasıyla haber yolladı. "Yevhen, Beşiktaş'a gelmek istiyorsa uygun bir maaş istemeli. Bu şartlarda kendisiyle anlaşamayız'' denildi. Ukraynalı futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmelerde el sıkışmasına rağmen maddi konuda zorluk çıkarmıştı. Schalke'yi uygun bir rakama ikna ettiği belirtilen Beşiktaş, artık 29 yaşındaki sol kanat oyuncusundan gelecek kesin cevabı bekliyor.
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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