Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel'

Beşiktaş'ın mesajı net! 'İndirim yaparsan gel'

'ın kanat alternatifleri arasında yer alan ve 'a gelmek istediğini söyleyen 'ya net mesaj gitti. Yönetim, siyah-beyazlı formayı giymek istemesine rağmen 3 milyon euro'luk ücret talebinde indirim yapmayan Ukraynalı'ya menajeri vasıtasıyla haber yolladı.

'ın kanat alternatifleri arasında yer alan ve 'a gelmek istediğini söyleyen 'ya net mesaj gitti. Yönetim, siyah-beyazlı formayı giymek istemesine rağmen 3 milyon euro'luk ücret talebinde indirim yapmayan Ukraynalı'ya menajeri vasıtasıyla haber yolladı. "Yevhen, Beşiktaş'a gelmek istiyorsa uygun bir maaş istemeli. Bu şartlarda kendisiyle anlaşamayız'' denildi. Ukraynalı futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmelerde el sıkışmasına rağmen maddi konuda zorluk çıkarmıştı. 'yi uygun bir rakama ikna ettiği belirtilen Beşiktaş, artık 29 yaşındaki sol kanat oyuncusundan gelecek kesin cevabı bekliyor.


  1. 5.8.2019
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