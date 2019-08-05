Beşiktaş tatsız tuzsuz
Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampının son gününde İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşılaştı. Seyir zevki açısından zevk vermeyen mücadelede temsilcimiz 45+1 ve 53. dakikalarda Donaruma'nın golleriyle 2-0 mağlup oldu.
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Beşiktaş, pozisyon bulmakta bile zorlandı. Yurt dışı kampında 4 maça çıkan Beşiktaş; 3 yenilgi (Eibar: 2-0, Udinese: 2-0), 1 beraberlik (Larisas: 0-0) aldı. Toplam 6 gol yiyen siyah-beyazlı takım, hiç gol atamadı. Beşiktaş, bu görüntüsüyle yeni sezon öncesi pek umut vermedi. Kara Kartal, kampı tamamlayıp dün akşam İstanbul'a döndü.
İKİ GÜN İZİN YAPACAK
Beşiktaş, iki gün izne çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular çarşamba günü Ümraniye'de tekrar top başı yapıp sezon hazırlıklarını sürdürecek.
NECİP DE SAKATLANDI
Siyah-beyazlı takımda sakatlar kervanına Necip Uysal da katıldı. Tecrübeli oyuncu, 27. dakikada oyundan alındı. Durumu MR sonrası belli olacak.
NASIL OYNADILAR?
BOYD
Aldığı topları iyi kullanmaya çalıştı. Sıcak havanın da etkisiyle çabuk yoruldu. İçeri yaptığı ortalarda isabet sağlayamasa da şık pasları ile beğeni kazandı. Yeni sezon için umut verdi.
LENS
Sağ bekte forma giyen Hollandalı futbolcu, ataklara destek vermeye çalışsa da pek başarılı olamadı. İlk golde atak onun tarafından geldi. Performansı yeterli değildi, geçer not alamadı.
VIDA
Rakip ataklarının çoğunda başarılı olup pozisyonları engelledi ancak yenilen 2. golde yaptığı hata kalitesine yakışmadı. Yine de savunmanın toparlayıcısı olacağını gösterdi. Performansı yükseliyor.
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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