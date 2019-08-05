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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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tatsız tuzsuz

Beşiktaş tatsız tuzsuz

Siyah-beyazlı takım, kampının son gününde İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşılaştı. Seyir zevki açısından zevk vermeyen mücadelede temsilcimiz 45+1 ve 53. dakikalarda Donaruma'nın golleriyle mağlup oldu.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle , pozisyon bulmakta bile zorlandı. Yurt dışı kampında 4 maça çıkan Beşiktaş; 3 yenilgi (Eibar: , Udinese: 2-0), 1 beraberlik (Larisas: 0-0) aldı. Toplam 6 gol yiyen siyah-beyazlı takım, hiç gol atamadı. Beşiktaş, bu görüntüsüyle yeni sezon öncesi pek umut vermedi. , kampı tamamlayıp dün akşam 'a döndü.

İKİ GÜN İZİN YAPACAK
Beşiktaş, iki gün izne çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular çarşamba günü Ümraniye'de tekrar top başı yapıp sezon hazırlıklarını sürdürecek.

NECİP DE SAKATLANDI
Siyah-beyazlı takımda sakatlar kervanına Necip Uysal da katıldı. Tecrübeli oyuncu, 27. dakikada oyundan alındı. Durumu MR sonrası belli olacak.

NASIL OYNADILAR?

BOYD
Aldığı topları iyi kullanmaya çalıştı. Sıcak havanın da etkisiyle çabuk yoruldu. İçeri yaptığı ortalarda isabet sağlayamasa da şık pasları ile beğeni kazandı. Yeni sezon için umut verdi.

LENS
Sağ bekte forma giyen Hollandalı futbolcu, ataklara destek vermeye çalışsa da pek başarılı olamadı. İlk golde atak onun tarafından geldi. Performansı yeterli değildi, geçer not alamadı.

VIDA
Rakip ataklarının çoğunda başarılı olup pozisyonları engelledi ancak yenilen 2. golde yaptığı hata kalitesine yakışmadı. Yine de savunmanın toparlayıcısı olacağını gösterdi. Performansı yükseliyor.

  1. 5.8.2019
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