Beşiktaş tatsız tuzsuz

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Beşiktaş, pozisyon bulmakta bile zorlandı. Yurt dışı kampında 4 maça çıkan Beşiktaş; 3 yenilgi (Eibar: 2-0, Udinese: 2-0), 1 beraberlik (Larisas: 0-0) aldı. Toplam 6 gol yiyen siyah-beyazlı takım, hiç gol atamadı. Beşiktaş, bu görüntüsüyle yeni sezon öncesi pek umut vermedi. Kara Kartal, kampı tamamlayıp dün akşam İstanbul'a döndü.

İKİ GÜN İZİN YAPACAK

Beşiktaş, iki gün izne çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular çarşamba günü Ümraniye'de tekrar top başı yapıp sezon hazırlıklarını sürdürecek.



NECİP DE SAKATLANDI

Siyah-beyazlı takımda sakatlar kervanına Necip Uysal da katıldı. Tecrübeli oyuncu, 27. dakikada oyundan alındı. Durumu MR sonrası belli olacak.



NASIL OYNADILAR?



BOYD

Aldığı topları iyi kullanmaya çalıştı. Sıcak havanın da etkisiyle çabuk yoruldu. İçeri yaptığı ortalarda isabet sağlayamasa da şık pasları ile beğeni kazandı. Yeni sezon için umut verdi.



LENS

Sağ bekte forma giyen Hollandalı futbolcu, ataklara destek vermeye çalışsa da pek başarılı olamadı. İlk golde atak onun tarafından geldi. Performansı yeterli değildi, geçer not alamadı.



VIDA

Rakip ataklarının çoğunda başarılı olup pozisyonları engelledi ancak yenilen 2. golde yaptığı hata kalitesine yakışmadı. Yine de savunmanın toparlayıcısı olacağını gösterdi. Performansı yükseliyor.