Vodafone Karakartallılar Avusturya Kampı’nda
Vodafone'un Instagram üzerinden sorduğu "Beşiktaş'ın kamp için ayrıldığı en uzak mesafe kartal bakışı kaç km?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Bahadır Avcı, Süleyman Tetik ve Eren Açıkel, Beşiktaş'ın Avusturya'daki ikinci etap kampını ziyaret etme şansını yakaladı.
Vodafone'un Instagram üzerinden sorduğu "Beşiktaş'ın kamp için ayrıldığı en uzak mesafe kartal bakışı kaç km?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Bahadır Avcı, Süleyman Tetik ve Eren Açıkel, Beşiktaş'ın Avusturya'daki ikinci etap kampını ziyaret etme şansını yakaladı. Kamp süresince Udinese maçını da izleyen Vodafone KaraKartallılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bolca hatıra fotoğrafı çektirirken, formalarını yıldız oyunculara imzalatmayı da ihmal etmedi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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