Vodafone Karakartallılar Avusturya Kampı’nda

Vodafone'un Instagram üzerinden sorduğu "Beşiktaş'ın kamp için ayrıldığı en uzak mesafe kartal bakışı kaç km?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Bahadır Avcı, Süleyman Tetik ve Eren Açıkel, Beşiktaş'ın Avusturya'daki ikinci etap kampını ziyaret etme şansını yakaladı. Kamp süresince Udinese maçını da izleyen Vodafone KaraKartallılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bolca hatıra fotoğrafı çektirirken, formalarını yıldız oyunculara imzalatmayı da ihmal etmedi.