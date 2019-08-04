Vodafone Karakartallılar Avusturya Kampı’nda - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Vodafone Karakartallılar Kampı’nda

Vodafone Karakartallılar Avusturya Kampı’nda

Vodafone'un Instagram üzerinden sorduğu "'ın kamp için ayrıldığı en uzak mesafe kartal bakışı kaç km?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, , Süleyman Tetik ve Eren Açıkel, Beşiktaş'ın 'daki ikinci etap kampını ziyaret etme şansını yakaladı.

Vodafone'un Instagram üzerinden sorduğu "'ın kamp için ayrıldığı en uzak mesafe kartal bakışı kaç km?" sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, , Süleyman Tetik ve Eren Açıkel, Beşiktaş'ın 'daki ikinci etap kampını ziyaret etme şansını yakaladı. Kamp süresince Udinese maçını da izleyen Vodafone KaraKartallılar, Abdullah Avcı ve futbolcularla bolca hatıra fotoğrafı çektirirken, formalarını yıldız oyunculara imzalatmayı da ihmal etmedi.

  1. 4.8.2019
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