Quaresma dünyanın en iyi 5 isminden biri! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Quaresma dünyanın en iyi 5 isminden biri!

Quaresma dünyanın en iyi 5 isminden biri!

Sporting'de ve ile birlikte oynayan İspanyol eski futbolcu , Portekizli yıldızları kıyasladı. Quaresma'nın Ronaldo'ya oranla daha doğal bir yetenek olduğunu söyleyen Tonito, "Ronaldo spor salonu delisi bir adamdı.

Sporting'de ve ile birlikte oynayan İspanyol eski futbolcu , Portekizli yıldızları kıyasladı. Quaresma'nın Ronaldo'ya oranla daha doğal bir yetenek olduğunu söyleyen Tonito, "Ronaldo spor salonu delisi bir adamdı. Vücuduna çok dikkat etti. Quaresma ise doğal bir yetenek. Dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olabilirdi" dedi.

  1. 4.8.2019
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