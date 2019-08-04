Quaresma dünyanın en iyi 5 isminden biri!
Sporting'de Ronaldo ve Ricardo Quaresma ile birlikte oynayan İspanyol eski futbolcu Tonito, Portekizli yıldızları kıyasladı. Quaresma'nın Ronaldo'ya oranla daha doğal bir yetenek olduğunu söyleyen Tonito, "Ronaldo spor salonu delisi bir adamdı.
Sporting'de Ronaldo ve Ricardo Quaresma ile birlikte oynayan İspanyol eski futbolcu Tonito, Portekizli yıldızları kıyasladı. Quaresma'nın Ronaldo'ya oranla daha doğal bir yetenek olduğunu söyleyen Tonito, "Ronaldo spor salonu delisi bir adamdı. Vücuduna çok dikkat etti. Quaresma ise doğal bir yetenek. Dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olabilirdi" dedi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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