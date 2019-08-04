Quaresma dünyanın en iyi 5 isminden biri!

Sporting'de Ronaldo ve Ricardo Quaresma ile birlikte oynayan İspanyol eski futbolcu Tonito, Portekizli yıldızları kıyasladı. Quaresma'nın Ronaldo'ya oranla daha doğal bir yetenek olduğunu söyleyen Tonito, "Ronaldo spor salonu delisi bir adamdı. Vücuduna çok dikkat etti. Quaresma ise doğal bir yetenek. Dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olabilirdi" dedi.