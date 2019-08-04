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04 Ağustos 2019, Pazar
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Konoplyanka’ya karşılık Dorukhan

Konoplyanka’ya karşılık Dorukhan

'ın uzun süredir gündeminde yer alan 'nın transferi konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Prensipte anlaşma sağladıkları Ukraynalı kanat oyuncusunun bonservisi için 04 yetkilileri ile pazarlığa oturan siyah beyazlı yöneticiler ummadıkları bir taleple karşılaştı.

'ın uzun süredir gündeminde yer alan 'nın transferi konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Prensipte anlaşma sağladıkları Ukraynalı kanat oyuncusunun bonservisi için 04 yetkilileri ile pazarlığa oturan siyah beyazlı yöneticiler ummadıkları bir taleple karşılaştı. Alman ekibi, 30 yaşındaki Konoplyanka için 3.5 milyon euro artı 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'ü bonservisiyle istedi. Bu talebi şaşkınlıkla karşılayan siyah beyazlılar, "Kabul etmemiz mümkün değil" yanıtını verdi. Schalke yetkilileri Konoplyanka'yı 2017'de Sevilla'dan 12.5 milyon euro'ya satın aldıklarını hatırlatarak, "Sizden istediğimiz rakam yüksek değil. Daha düşük bir bedele satmamız söz konusu olamaz. Yevhen uluslararası piyasada ismi olan bir futbolcu" dedi.

29 yaşındaki Ukraynalı Konoplyanka, kulüp kariyerinde 343 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 66 kez havalandırırken, 55 de asist yaptı ve 121 gole katkıda bulunup skorer bir isim olarak dikkat çekti.

Martins Indi kulüp kariyerinde bugüne kadar toplam 291 resmi maçta görev yaptı. 1.85 boyundaki Hollandalı stoper bu periyotta 10 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplam 13 gole direkt olarak katkıda bulundu.

  1. 4.8.2019
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