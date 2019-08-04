Beşiktaş Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Brescia ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Brescia maçının yayın bilgileri ne? İşte yanıtı ve maç notları...

Beşiktaş Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından özel uçakla Türkiye'ye dönecek.

NOTLAR:

Takımda Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Medel, Dorukhan, Atiba, Gökhan Gönül, Douglas gibi önemli isimlerin sakatlığı ise Abdullah hocayı tedirgin ediyor. Sakat olan oyuncular Beşiktaş'ın yeni sezonda ilk maçı olan Sivasspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Beşiktaş - Brescia hazırlık karşılaşması bugün saat 18.00'da oynanacak. Maç yayınının ise hangi kanalda yayınlanacağı ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:?

Beşikjtaş 2-1 Pendikspor

Beşiktaş 7-1 Kocaelispor

Beşiktaş 0-2 Eibar

Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas

Beşiktaş 0-2 Udinese

SON 3 MAÇTA GOL BULAMADI!

Beşiktaş hazırlık maçında Eibar, Apollo Larisas ve Udinese ile oynadığı son 3 maçta gol bulamadı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki antrenmanda, son olarak Udinese karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas organizasyonları ve 5'e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. Çalışma, yarı sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.

Beşiktaş'ın sağanak yağış altında gerçekleşen idmanını, yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu da izledi.